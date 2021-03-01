Юрий Калитвинцев установил рекорд после первого матча "Олимпика"

В матче 16 тура чемпионата Украины "Минай" – "Олимпик" донецкой командой руководил Юрий Калитвинцев. Он заменил на этом посту Игоря Климовского.

Для Калитвинцева это уже второй клуб в УПЛ. А в предыдущем – "Закарпатье" – он завершил работу 11 июня 2002 года.

Тренерская пауза Юрия Николаевича стала самой длинной в истории украинской Премьер-лиги – 18 лет 262 дня, сообщает сайт УПЛ.

Далее в рейтинге идут:

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Александр Томах ("Металлург" З – "Металлург" З) – 16 лет 231 день

("Металлург" З – "Металлург" З) – 16 лет 231 день Алексей Михайличенко ("Динамо" – "Динамо") – 15 лет 22 дня

("Динамо" – "Динамо") – 15 лет 22 дня Александр Рябоконь ("Оболонь" – "Десна") – 13 лет 39 дней

("Оболонь" – "Десна") – 13 лет 39 дней Виктор Носов ("Верес" – "Ворскла") – 12 лет 288 дней

("Верес" – "Ворскла") – 12 лет 288 дней Юрий Керман ("Таврия" – "Мариуполь") – 10 лет 353 дня

("Таврия" – "Мариуполь") – 10 лет 353 дня Богдан Блавацкий ("Прикарпатье" – "Львов") – 10 лет 259 дней

Напомним, тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова". Виталий Шумский стал известен на всю Украину во время матча с "Колосом", когда спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой желтую карточку от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.