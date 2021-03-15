"Ювентус" – мафия! Роналду шипами разодрал лицо вратарю до крови, но его не удалили

В чемпионате Италии вспыхнул скандал из-за Криштиану Роналду. Звезда "Ювентуса" оформил хет-трик во вчерашнем матче против "Кальяри", а должен был покинуть поле уже на 14-й минуте после грубого фола против вратаря.

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Такого мнения придерживается президент "Кальяри" Томазо Джулини. После матча в интервью Football Italia он заявил, что разочарован этим эпизодом, ведь игра в итоге могла сложиться для его команды совсем по-другому.

Роналду в том эпизоде сыграл действительно грубо. Он влетел прямой ногой в голову голкипера и разбил шипами подбородок. Впрочем, рефери наказал португальца лишь желтой карточкой. На тот момент "Ювентус" вел в счете 1:0, а позже Роналду забил еще два мяча и официально стал лучшим бомбардиром в истории.