"Ювентус" – "Наполи": онлайн матча за Суперкубок Италии

В среду, 20 января, в городе Реджо-Эмилия на стадионе "Мапеи" проходит поединок за Суперкубок Италии по футболу. Туринский "Ювентус" играет с "Наполи". Начало встречи, которую судит римский арбитр Паоло Валери, – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛИ"

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Команды подходят к поединку в разном настроении. Всего три дня назад "Ювентус" с Роналду в составе играл важнейший в плане борьбы за чемпионство поединок Серии А против "Интера". И проиграл 0:2. Если туринцы еще и в Суперкубке Италии опростоволосятся, эксперимент под названием "Андреа Пирло у руля "Юве" может закончиться.

Обзор матча "Интер" – "Ювентус" (2:0)



"Наполи" же в минувшее воскресенье обрадовал своих болельщиков разгромной домашней победой над "Фиорентиной", отгрузив крепкому оппоненту шесть безответных мячей.

Обзор матча "Наполи" – "Фиорентина" (6:0)

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"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛИ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом матча аналитики называют "Ювентус". На победу туринцев в основное время установлен коэффициент 2.48, на ничью – 3.45, на победу "Наполи" – 2.94. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш туринцев – 39%, ничья – 28%, выигрыш неаполитанцев – 33%.

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Что касается котировок на победителя матча с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то они следующие: 1.84 (53%) – на "Ювентус" и 2.06 (47%) – на "Наполи".

Интересно, что соперники трижды уже встречались в Суперкубке Италии: две победы – у "Наполи", одна – у "Ювентуса".

"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛИ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Ювентус" – "Наполи" в среду, начиная с 22:00, покажет Setanta Sports 1.

Смотрите, как "Наполи" обыгрывал "Ювентус" в Серии А