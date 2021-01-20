"Ювентус" – "Наполи": прогноз комментатора на матч за Суперкубок Италии

В среду, 20 января, состоится матч за Суперкубок Италии: "Ювентус" встретится с "Наполи". Матч пройдет в Реджо-нель-Эмилия на стадионе "Читта-дель-Триколоре" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Ювентус" – "Наполи" онлайн матча уже доступен на нашем сайте.

Чемпион Италии встретится с обладателем Кубка страны. Кстати, в финале Копа "Наполи" добыло трофей, обыграв именно туринцев в серии пенальти. А их очный матч чемпионата действующего сезона не состоялся из-за того, что региональная власть запретила неаполитанцам лететь на выезд из-за нескольких случаев заражения игроков команды. Поэтому они встретятся впервые за несколько месяцев.

"Ювентус" подходит к игре на пятом месте Серии А. Накануне они проиграли Всеитальянское дерби "Интеру" (0:2), выдав один из худших матчей под руководством Пирло. Их лазарет не пустеет – Алекс Сандро, Куадрадо, де Лигт и Дибала все еще вне игры. У "Наполи" трехматчевая победная серия, причем в последнем туре чемпионата они уничтожили "Фиорентину" (6:0) и сделали это легко и непринужденно. Не помогут им по-прежнему Фабиан Руис и Виктор Осимхен – оба на карантине из-за выявленного коронавируса, также недавно травмировался Андреа Петанья.

Реклама

Думаю, будет результативный футбол. Голы в обоих таймах, обе команды забьют, ТБ 2,5, а то и, возможно, ТБ 3,5.

Смотрите, как играли "Ювентус" и "Наполи" в чемпионате Италии: