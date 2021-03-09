"Ювентус" – "Порту": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 9 марта, в Турине на арене "Альянц Стэдиум" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" с Криштиану Роналду принимает "Порту". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.
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"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ"
Три недели назад "Порту" на своем стадионе "Драгау" обыграл "Ювентус" 2:1 (Тареми, 2, Марега, 46 – Кьеза, 82).
Если туринцы не возьмут сегодня реванш и вылетят из ЛЧ, их тренер Андреа Пирло будет неминуемо уволен, учитывая, что в чемпионате Италии "Юве" уже практически потерял шансы на титул.
Смотрите, как перед "Порту" "Юве" обыграл "Лацио" (3:1)
"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"ЮВЕНТУС": Щенсны; Куадрадо, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро; Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи; Мората, Роналду
Не сыграют: Дибала (колено), Бентанкур (болезнь), Данило (дисквалификация)
Под вопросом: Кьеллини (икроножная мышца), Артур (нога),
"Висят" на карточке: Бентанкур, Куадрадо, Демирал
"ПОРТУ": Марчесин; Манафа, Пепе, Диогу Лейте, Зайду; Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона; Марега, Тареми
Под вопросом: Мбемба (колено)
"Висит" на карточке: Сержиу Оливейра
"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Несмотря на поражение "Ювентуса" 1:2 в первом матче, аналитики считают чемпиона Италии фаворитом в борьбе за выход в 1/4 финала ЛЧ в этой паре. На проход туринцев в следующий раунд установлен коэффициент 1.56, на проход португальского клуба – 2.56. Исходя из этих коэффициентов, вероятность суммарной виктории "Ювентуса" оценивается в 62%, "Порту" – 38%.
Наиболее реальными букмекеры называют счета 2:0 и 1:0 в пользу "Юве".
"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч "Ювентус" – "Порту" во вторник, 9 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.
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