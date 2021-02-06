"Ювентус" – "Рома": прогноз комментатора на центральный матч тура Серии А

Сегодня "Ювентус" и "Рома" встретятся в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится на стадионе "Альянц" в Турине и начнется в 19:00 по киевскому времени. "Ювентус" – "Рома" онлайн трансляция пройдет на нашем сайте. Также поединок покажут в прямом эфире на сервисе OLL.TV.

Команда Андреа Пирло в последнее время откровенно прибавляет, выиграв пять матчей кряду и пропустив лишь раз, посреди недели в кубковой встрече с "Интером" (2:1). Благодаря этому они поднялись на четвертое место, отстают от лидера на семь очков, но имеют игру в запасе. А "Роме" они уступают лишь на один балл и также сыграв на матч меньше. Встречу с "волками" из-за травм пропустят Дибала и Рэмзи.

Игра первого круга в сентябре завершилась боевой ничьей в столице Италии (2:2). А последний матч на поле "Ювентуса" выиграли гости (3:1) в конце предыдущего сезона. Календарь у туринцев непростой, на следующей неделе им предстоит сыграть ответный матч Кубка с "Интером" и съездить в гости к "Наполи".

"Рома" после двух поражений добыла две победы – над "Специей" (4:3) и "Вероной" (3:1) и располагается на третьем месте. Не помогут команде Фонсеки сразу четверо – Лоренцо Пеллегрини дисквалифицирован, Дзаньоло, Смоллинг и Педро травмированы.

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"Ювентус" выглядит предпочтительнее и должен победить. Тем более, у "волков" явные проблемы в обороне – последний раз они играли "сухо" шесть матчей назад и за этот период пропустили 13 мячей. Можно попробовать "Ювентус" победит и ТБ 2,5.

Смотрите, как "Ювентус" и "Рома" играли в предыдущем туре: