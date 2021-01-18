За что удалили Месси. Видео скандального эпизода

Впервые за 753 матча на клубном уровне Лионель Месси получил красную карточку! Случилось это в матче за Суперкубок Испании. Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Барселона" – "Атлетик".

Шли последние секунды дополнительного времени. "Барселона" атаковала. Асьер Вильялибре заблокировал аргентинца, у того сдали нервы и Лео врезал сопернику. Рефери просмотрел видеоповтор и показал красную карточку Месси.

В итоге "Барселона" уступила "Атлетику" – 2:3. Для клуба из Бильбао – это третий трофей в истории.

Что интересно, в матчах за национальную сборную Лионель дважды удалялся с поля. Первую красную карточку он получил еще в 2005 году в товарищеском поединке против Венгрии. А второй раз досрочно покинул поле в матче за "бронзу" Кубка Америки-2019 против Чили.