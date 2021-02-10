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За это мы любим рестлинг: фото эффектной красотки Вэлвит Скай

10 февраля, 20:13

Александр Трикиша

Такая красота украсит любой вид спорта

Рестлинг – очень популярный вид спорта в США. И теперь понятно, почему. Зрителей развлекают не только качки вроде Дуэйна Джонсона, но и такие красавицы, как Джейми Линн Шантыр, более известная под псевдонимом Вэлвит Скай.

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Красотка являлась двукратной чемпионкой нокаутов Total Nonstop Action Wrestling и бывшей чемпионкой нокаутов TNA в парных боях. Также она выступает в других промоушенах под именами Талия Мэдисон и Мисс Талия. Смотрите, какие фото Джейми выкладывает на свою страницу в Instagram:

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Источник: Сегодня|Спорт

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