За это мы любим рестлинг: фото эффектной красотки Вэлвит Скай

Рестлинг – очень популярный вид спорта в США. И теперь понятно, почему. Зрителей развлекают не только качки вроде Дуэйна Джонсона, но и такие красавицы, как Джейми Линн Шантыр, более известная под псевдонимом Вэлвит Скай.

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Красотка являлась двукратной чемпионкой нокаутов Total Nonstop Action Wrestling и бывшей чемпионкой нокаутов TNA в парных боях. Также она выступает в других промоушенах под именами Талия Мэдисон и Мисс Талия. Смотрите, какие фото Джейми выкладывает на свою страницу в Instagram:

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