За победу над Роналду – трехкомнатная квартира в Киеве: Яремчук – о премиях в сборной

Основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук приоткрыл завесу над финансовым поощрением футболистов главной команды Украины.

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По словам 25-летнего форвард Гента, сборники получили серьезные премии за попадание в финальную часть Евро. Прямую путевку туда, напомним, принесла домашняя победа над действующими чемпионами Европы португальцами с Криштиану Роналду в составе.

"Гол в ворота Португалии и матч с ними – самый памятный в моей истории. Такая победа и такая поддержка. Энергетика была невероятная, такого никогда не ощущал. Гол был такой себе, но очень полезный. Были премиальные, за них можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Команду не обидели, премиальные были хорошие и заслуженные", – отметил Роман Яремчук в интервью BurBuzz

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Роман Яремчук / Фото: Reuters

"Выиграть Евро? Разве что если все идеально сложится", – добавил Яремчук

Напомним, соперниками Украины в финальной части Евро с 13 по 21 июня будут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

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Добавим, что гол Яремчука в последнем матче сборной не помог Украине обыграть Казахстан (1:1).

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