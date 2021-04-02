За сумасшедший контракт Усик готов сменить вид спорта

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал слухи о своем переходе в смешанные единоборства. Боксер признался, что просто пошутил с журналистами, однако за хороший гонорар готов рассмотреть предложения.

"Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли.

Я еще не все сделал в боксе, то, что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC – быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", – заявил Усик.