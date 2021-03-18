За свинью ответил. Олимпиаду-2020 потряс новый скандал

Месяц назад Есиро Мори подал в отставку с поста главы организационного комитета Олимпиады в Токио. Виной всему слова чиновника о женщинах. И вот новый скандал. Потерял работу творческий руководитель церемоний Игр-2020 Хироси Сасаки. И снова из-за сексизма.

Сасаки предложил японской артистке Наоми Ватанабэ спуститься с неба в костюме свиньи на церемонии открытия Игр, намекая на ее лишний вес. Само выступление мужчина озаглавил как Olympig (pig в переводе с английского – свинья). Идею назвали демонстрирующей пренебрежение к женщинам и заставили 66-летнего организатора извиниться за шутку. После этого Сасаки был вынужден подать в отставку, сообщает ВВС.

33-летняя Наоми Ватанабэ – является одной из самых известных комедиантов Японии и пропагандисткой позитива. В 2014 году она основала один из первых японских брендов, которые предлагает одежду больших размеров.

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Ранее мы писали, что организаторы летней Олимпиады намерены допустить зрителей на трибуны. Будут ли это только японцы или допустят и зарубежных фанов, пока неизвестно. Хотя вопрос с иностранными болельщиками еще не решен. Предполагается, что заполняемость спортивных объектов составит 50%.