За свинью ответишь! Сестра заступилась за Криштиану Роналду

На этой неделе "Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов. После игры вспыхнул громкий скандал. Сотрудник португальского клуба назвал Криштиану Роналду свиньей.

За брата вступилась Катя Авейру, которая резко ответила обидчику Роналду.

"Если кто-то и свинья в этой ситуации, то это вы! Не вашему грязному рту говорить о том, кто достиг большего, чем вы добьетесь за 1000 жизней. Я поддерживаю "Порту" в чемпионате страны, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, но у меня есть честь.

Однажды мы встретимся с тобой лицом к лицу. Тогда посмотрим, есть ли у тебя самого зубы", – написала Авейру в соцсетях.