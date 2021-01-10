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За сына экс-звезды "Динамо" дают 15 миллионов. Ничего себе деньги у аутсайдера!

10 января, 18:48

Олег Люлька

Кирилл Ковалец из "Александрии" – в шаге от перехода в "Днепр-1"

В чемпионате Украины назревает еще один громкий трансфер. Ранее мы писали, что вместо "Динамо" забивной иранец Захеди из "Олимпика" перейдет в "Зарю". А теперь стало известно, что один из самых техничных игроков УПЛ полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец находится в шаге от трансфера в "Днепр-1".

Как сообщает Tribuna.com, "Днепр-1" предложил "Александрии" за Ковальца 500 тысяч долларов. Это почти 15 миллионов гривен.

Сумма очень внушительная, если учесть, что в последние годы даже ведущие украинские клубы свели дорогие покупки к минимуму. Однако, похоже, у "Днепра-1", занимающего последнее место в текущем чемпионате Украины, есть свободные деньги.

Кирилл Ковалец / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сергей Ковалец

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Напомним, что Кирилл Ковалец является сыном бывшей звезды киевского "Динамо", экс-тренера молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.

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В нынешнем сезоне 27-летний Ковалец сделал 4 голевые передачи в 9 матчах УПЛ за "Александрию". В прошлом чемпионате он играл результативнее, отличившись 7 голами и 5 ассистами.

Смотрите, как забивает Ковалец-младший

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чемпионат Украины ФК Александрия Днепр-1 трансфер Кирилл Ковалец

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