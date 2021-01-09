Вместо "Динамо" забивной иранец перейдет в другой клуб УПЛ

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, который с 8 голами делит первое место в гонке бомбардиров украинской Премьер-лиги с динамовцем Виктором Цыганковым, подписал предварительный контракт с "Зарей".

Об этом сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас у себя в Twitter.

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Предполагается, что 25-летний иранец доиграет сезон в "Олимпике", а летом на правах свободного агента, то есть бесплатно, перейдет в луганский клуб.

Однако есть вероятность, что клубы договорятся о компенсации. В таком случае Шахаб может стать игроком "Зари" уже зимой.

Интересно, что не так давно генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов заявлял, что менее чем за миллион евро они Шахаба не продадут, а "500 000 евро – это так, ни о чем".

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Шахаб / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Ранее мы писали, что на забивного иранца из "Олимпика" положило глаз "Динамо". Однако президент столичного клуба Игорь Суркис утверждал, что переговоры по Шахабу они не вели.

Добавим, что иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди занял третье место в опросе на лучшего футболиста 2020 года в УПЛ. Вторая строчка досталась "горняку" Тайсону, первая – динамовцу Виктору Цыганкову.

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