"Зачем ему такие брови?" Украинскую спортсменку поразило фото ее 5-месячного сына под водой

Чемпионка Европы Ольга Земляк и ее малыш отметили Новый год яркой подводной фотосессией

Знаменитая украинская легкоатлетка Ольга Земляк опубликовала трогательную новогоднюю фотосессию со своим ребенком – 5-месячным сыном Ильей. 30-летняя спортсменка из Ровно и ее малыш позировали под водой с открытыми глазами – получилось очень эффектно!

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"Как круто!", "Класс!", "Как же красиво!" – пишут фолловеры Ольги Земляк

При этом спортсменка сама поразилась в Instagram: "И посмотрите, какие у сына идеальные брови, когда ныряет. Зачем ему такие?".

Ольга Земляк – чемпионка Европы-2012 в эстафете 4x400 метров. Правда, впоследствии ее успешную спортивную карьеру постиг крах. Спортсменка была дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отлучения от легкой атлетики начинается 5 июля 2016 года.

2016 год. Ольга Земляк на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images

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Также мы писали, что украинок удалили из истории Олимпиады из-за допинга: наказание Земляк обнулило результаты двух финалов Игр-2016 в Рио. Аннулировано седьмое место Ольги на 400-метровке и пятая строчка нашей эстафетной команды в беге 4x400 метров.

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