"Зачем удаляешь, безмозглое?" Вратарь "Руха" обматерил арбитра после красной карточки

Александр Бандура считает, что нарушение не тянуло на удаление

На последних минутах матча "Шахтер" – "Рух" (2:0) в чемпионате Украины главный арбитр встречи Николай Балакин удалил с поля голкипера львовского клуба Александра Бандуры после фола против Виктора Корниенко за пределами штрафной площади.

Вратарь остался недоволен таким решением рефери и высказал все, что думает о нем по дороге в раздевалку. Учитывая, что болельщиков на "Олимпийском" было немного, слова попали в трансляцию: "Зачем удаляешь, стык идет, безмозглое". Также в адрес рефери прозвучали нецензурные выражения.

Напомним, что накануне в чемпионате Украины случился скандал. Арбитр показал тренеру желтую карточку за украинский язык. Шумский спросил у резервного арбитра: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник".

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Обзор матча "Шахтер" – "Рух":