Задыхался во сне, а теперь играет в футболках по 6 долларов: личная драма молодого игрока

Танаси Коккинакис год не мог выходить на корт и потерял 10 килограмм

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис, который вернулся в тур после года травм и реабилитации, выиграл первый матч на Australian Open с 2019-го. Также он рассказал, что за время болезни и восстановления потерял экипировочного спонсора и играет в дешевой одежде. Кстати, бойфренд украинской звезды тенниса тоже переживает тяжелый период и даже заплакал.

Танаси Коккинакис / Фото: Instagram

"Пошел в Chadstone, купил футболок по $6 – и за работу. Мне в них очень комфортно. Я пытался заказать еще в интернете, но заказ отменился, одежду не привезли. Сейчас ситуация тяжелая, все не так, как раньше. Но ничего страшного, будем по-простому. Когда-нибудь спонсоры вернутся", – цитирует Танаси в Twitter @raviubha.

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Напомним, что в конце 2019-го и начале 2020-го этнический грек Коккинакис перенес мононуклеоз: "Мне сказали, что я несколько раз переставал дышать во сне – настолько у меня было воспалено горло. Я потерял 10 килограммов, потому что не мог есть".

В следующем круге 24-летний австралиец, который был очень успешен по юношам и поднимался на 69 строчку в рейтинге ATP, сыграет против шестой ракетки мира – грека Стефаноса Циципаса.

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