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"Захочется повторять грешную сладость": Девушка футболиста сборной – о том, как завладеть мужчиной

20 января, 13:01

Олег Люлька

По словам Даши Савиной, сексуальное нижнее белье – важная, но не единственная составляющая

Девушка защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина дала совет своим подписчицам, как завладеть сердцем мужчины. В составе обязательного набора от огненной блондинки – сексуальное нижнее белье и наличие душевной прелести.

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"Действительно очень важно ухаживать за собой, выходить на свидание в красивых нарядах, пользоваться вкусным парфюмом, носить сексуальное нижнее белье и улыбку на лице, – написала у себя в Instagram Даша Савина. – Я уверена в том, что мужчина всегда первым делом смотрит на красоту. Но когда первичные инстинкты будут полностью удовлетворены, то за красивой оберткой он будет отчаянно искать прелесть души"

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

"Хемингуэй говорил: "На свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно разговаривать". После $екса может наступить либо тишина и разочарование в человеке, либо интересная, увлекательная беседа, после которой захочется постоянно повторять грешную сладость"

Даша Савина / Фото: Instagram

"Конечно, случается и такое, что обоих до поры до времени устраивает лишь красота, безмолвие и страсть. Но это до той поры, когда кто-нибудь из них не встретит на своем пути "СВОЕГО" человека, который предложит путешествие в совместное будущее, с которым вы будете, как единое целое", – добавила Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале прошлого лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

Дарья Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

Позже Савина закрутила роман с Валерием Бондаремем, с которым, по ее словам, она – как за каменной стеной.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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