"Закончил деканат с малиновым дипломом": российского бойца высмеяли в соцсетях

Скандальный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко жестко опозорился во время интервью. Он назвал себя деканом.

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Отвечая на вопрос о своем образовании, 39-летний спортсмен сказал:

"Я закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования – экономическое и нефтяное. Я декан. Что касается экономики, то это экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве".

Чем сразу же вызвал насмешки в соцсетях. "Ничего, закончит магистратуру – станет магистратом", "Срочно в депутаты", "Закончил деканат, круто. С малиновым дипломом?" – комментарии в соцсетях.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, восемь поражений и одна ничья. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.

Весной 2019 года года Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором Александр Емельяненко с поддержкой двух человек с трудом передвигается в аэропорту. Видео снято в Сочи на следующий день после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. В главном поединке шоу Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде после того, как избивал своего более тяжелого соперника весь бой.