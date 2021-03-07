Закрыл глаза и получил в челюсть! Нокаут "слепым" апперкотом в Лас-Вегасе

Тревин Джонс, так ведь и убить можно...

Одним из самых ярких нокаутов вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе UFC 259 стало досрочное "уничтожение" Тревином Джонсом своего соотечественника Марио Баутисты.

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В начале второго раунда Баутиста закрыл глаза, замахнувшись на своего соперника, и в этот момент Джонс поймал его встречным "слепым" апперкотом правой в челюсть.

После этого Джонс по прозвищу "5 Звезд" коршуном набросился на лежачего Баутисту и несколькими ударами добил его, оформив победу техническим нокаутом.

Марио Баутиста vs Тревин Джонс / Фото: REUTERS

Для 30-летнего Джонса эта победа стала 13-й в UFC при 6 поражениях. Тогда как 27-летний Баутиста, имея за спиной 8 викторий, проиграл всего лишь во второй раз в своей карьере.

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