Закрыли в гостинице и не пускают домой: украинские легкоатлетки поймали коронавирус в Польше

Четыре наши спортсменки не смогли вовремя вернуться с чемпионата Европы

В воскресенье в Торуни завершился континентальный форум по легкой атлетике. Как мы сообщали, чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 чемпионата Европы. Прилететь из Польши домой наши легкоатлеты должны были вчера вечером. Однако не всем удалось вовремя отправиться в Украину.

У троих наших девчат обнаружили коронавирус, из-за этого ограничили передвижение по Польше. Положительный тест на вирус получили Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк, которые бежали эстафету 4х400 м. Кроме того, поскольку спринтер Виктория Ратникова жила в отеле в одной комнате с Климюк, ее тоже отправили на самоизоляцию. Украинок закрыли в гостинице, где они должны пробыть десять дней.

Об этом в комментарии xsport рассказал главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник:

"Повторный тест подтвердил результат первого. Девушек перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают. Мы будем стараться все делать для того, чтобы забрать их как можно быстрее. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Хотя по правилам нужно провести в изоляции десять дней".

Заметим, что на турнире украинки обновили национальный рекорд в эстафете, который держался 24 года!

Напомним, Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы в прыжках в высоту.

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Ноги Марины Бех-Романчук