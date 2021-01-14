"Залезли кое-как": Милевский назвал самые необычные места, где занимался сексом

Новоиспеченный нападающий "Миная" Артем Милевский, на днях отметивший 36-летие, рассказал о самых необычных местах, в которых у него был секс.
"В самолете, в машине, в туалете", – перечислил локации футболист
При этом на ремарку – "В самолете еле помещается один человек. А ты человек немаленький" – Милевский отреагировал следующим образом: "Залезли там кое-как. Пролезли".
По словам экс-звезды киевского "Динамо", которого цитирует ТаТоТаке, у него случался секс с девушками, имена которых он не знал "до" и так и не узнал "после".
А вот секс в день матча Артем Милевский не практикует, предпочитая быть сосредоточенным на игре.
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Ранее мы писали, что Милевский порвал со своей девушкой. С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет.
"Для меня это непростая тема. Только недавно все прекратилось", – признался Милевский, не исключив, что в будущем снова может сойтись с Валерией.
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