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Залил пол кровью: чемпион Украины жестоко избил американца

21 февраля, 08:27

Любомир Луканюк

Сергей Спивак нокаутировал Джареда Вандеру

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. В предварительном карде в октагон вышли Сергей Спивак из Молдовы и американец Джаред Вандера.

Все было решено во втором раунде. Спивак, по кличке Полярный Медведь, свалил с ног соперника и люто избивал его. Весь пол был в крови. Рефери засчитал американцу технический нокаут.

Для Спивака эта победа стала 12-й при двух поражениях. Вандера проиграл пятый бой из 16.

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Напомним, что Спивак – бывший чемпион украинского промоушена WWFC. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец.

Но на первый бой в октагон Сергей вышел уже как представитель двух стран – под титрами Молдовы, но при оглашении результатов в его углу присутствовал и флаг Украины. А уже в следующем поединке украинский флаг сменил молдавский.

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