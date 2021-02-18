Замороженный футбол: "Динамо" упустило победу над "Брюгге" в Лиге Европы

Большой футбол вернулся в Украину. Даже раньше на три часа, чем планировали. "Динамо" сыграло с "Брюгге" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоялась на "Олимпийском". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Брюгге".

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Из-за сильных морозов встречу перенесли с 19:55 на 17:00. И правильно сделали, мороз в столице крепчал, налетал снежок. Погода не располагала к прогулке по полю. Но и чего-то веселого и динамичного зрители, которых пустили на трибуны, в первом тайме так и не увидели. Ни одного удара в створ ворот на две команды!

Второй тайм также начался в не высоком темпе. Позиционная борьба без обострения немного убаюкивала. И первыми задремали защитники "Брюгге". Они оставили возле штрафной без присмотра Буяльского, который прицелился и эффектно закрутил мяч в "девятку".

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Увы, не долго музыка играла. Уже через пару минут бельгийцы заработали угловой. Навес в штрафную, неуверенная игра Бущана на выходе, не прикрытый Мехеле, удар головой – 1:1.

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До конца поединка счет так и не изменился. Ответная встреча "Брюгге" – "Динамо" состоится через неделю в Бельгии.