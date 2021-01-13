Версія українською
$ 28,05
34,08

Запахло чемпионством! "МЮ" вышел в лидеры АПЛ

13 января, 07:29

Олег Люлька

"Красные дьяволы" оторвались от "Ливерпуля" после победы над "Бернли" – как это было

"Манчестер Юнайтед" в отложенном матче первого тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Бернли" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Уле Гуннара Сульшера обошли "Ливерпуль" и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Кстати, вскоре футболистов для "Бернли" будет отбирать искусственный интеллект.

После семнадцати сыгранных матчей "красные дьяволы" опережают команду Юрген Клоппа на три балла.

Отметим, что в последний раз после 17 сыгранных матчей "МЮ" лидировал в АПЛ еще в декабре 2012-го, при Алексе Фергюсоне. Тот сезон завершился последним на данный момент чемпионством "Юнайтед".

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Погба, 71
"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (Макнейл, 65) – Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) – Кавани
Предупреждения: Вествуд – Шоу, Фернандеш

Поль Погба / Фото: Reuters

Реклама

Турнирная таблица чемпионата Англии

Напомним, что на днях Рашфорда из "МЮ" назвали новым самым дорогим футболистом мира.

Смотрите, как "МЮ" вылетел ранее из ЛЧ

Новости на эту же тему:

Искусственный интеллект будет отбирать талантливых футболистов в Англии Коронавирус косит АПЛ. Установлен новый рекорд Рыдал на коленях: смотрите, что случилось с тренером "Саутгемптона" после "Ливерпуля" "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Саутгемптону", пропустив гол на второй минуте
видео голов чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Бернли

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Гибель в ДТП сына Корбана с подругой: детали трагедии
Необязательно иметь антитела: ученые узнали, что защищает от КВИ