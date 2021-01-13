Запахло чемпионством! "МЮ" вышел в лидеры АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в отложенном матче первого тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Бернли" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Уле Гуннара Сульшера обошли "Ливерпуль" и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Кстати, вскоре футболистов для "Бернли" будет отбирать искусственный интеллект.
После семнадцати сыгранных матчей "красные дьяволы" опережают команду Юрген Клоппа на три балла.
Отметим, что в последний раз после 17 сыгранных матчей "МЮ" лидировал в АПЛ еще в декабре 2012-го, при Алексе Фергюсоне. Тот сезон завершился последним на данный момент чемпионством "Юнайтед".
"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Погба, 71
"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (Макнейл, 65) – Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) – Кавани
Предупреждения: Вествуд – Шоу, Фернандеш
Турнирная таблица чемпионата Англии
Напомним, что на днях Рашфорда из "МЮ" назвали новым самым дорогим футболистом мира.
Смотрите, как "МЮ" вылетел ранее из ЛЧ
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