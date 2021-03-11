Запугал 13-летнюю девочку и замял секс-скандал: тренер фигуристов отстранен от работы

Американский тренер по фигурному катанию Джон Циммерман отстранен от работы на два года после обвинений в сокрытии случая сексуального насилия с участием его учеников. Дисквалификация наставника связана с инцидентом, произошедшим в 2017 году. Ранее тренера арестовали за изнасилование 11-летней спортсменки.

Как информирует USA TODAY, четыре года назад Циммерман узнал, что фигурист из его группы Морган Сипре домогался несовершеннолетнюю спортсменку. Как стало известно американскому отделению организации SafeSport, француз отправлял фотографии полового члена 13-летней девочке. Однако Циммерман попытался все замять.

Морган Сипре / Фото: Instagram

Предполагается, что после случившегося тренер стал шантажировать девочку, которая также была его ученицей, и запугивать ее родителей. Специалист не хотел огласки, так как Сипре вместе с партнершей Ванессой Джеймс в то время готовился к зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Медаль на Играх они не взяли но стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2018 и чемпионами Европы-2019.

Сообщается, что теперь Циммерману запрещено принимать участие в любых мероприятиях, организуемых при сотрудничестве с Олимпийским и Паралимпийским комитетами США, а также национальными руководящими органами страны.

Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток: "Бил палкой и не давал есть неделю".