Заробитчанин из Узбекистана размазывает по клетке бойцов UFC: видео яркого нокаута

Махмуд Мурадов мыл полы и ел макароны быстрого приготовления, а теперь дружит с Мейвезером

Средневес из Узбекистана Махмуд Мурадов эффектно победил американца Эндрю Санчеса в рамках карда турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Напомним, что в главном бою вечера в ОАЭ Порье сенсационно уничтожил Макгрегора во втором раунде.

Мурадов перебивал соперника в первых двух раундах, а затем отправил Санчеса в состояние грогги в третьем. Американец устоял на ногах, но после очередной серии жесточайших ударов от Махмуда арбитр остановил избиение. А Мурадов получил бонус за выступление вечера.

История жизни Мурадова может стать сюжетом для книги. В 17 лет он приехал из Узбекистана на заработки в Россию, чтобы скопить денег на реабилитацию отцу. Как признается сам, ел в основном макароны быстрого приготовления. А через 4 года перебрался в Чехию, где не гнушался любого заработка – мыл полы и посуду, работал на стройке и официантом.

Парень вытянул счастливый билет, когда попал в зал чешского бойца Петра Книже. В итоге долгое время Махмуд совмещал работу охранником и выступления в ММА, что отразилось на его профессиональном рекорде – к 2013 году по 4 победы и поражения.

Читайте также: Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца

Но вскоре открыл свое охранное агентство и постепенно начал становиться звездой смешанных единоборств в Чехии. В 2019 году Махмуд подписал контракт с UFC и за первые три месяца выиграл два боя. Мурадов — первый и пока единственный боец ММА в команде боксера Флойда Мейвезера.

Ранее Хабиб назвал причину фиаско Макгрегора в бою с Порье.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье