Заруба года в женском боксе: американка Шилдс уничтожила канадку Дикер в чемпионском бою

Сегодня утром по киевскому времени в американском городе Флинт, что в штате Мичиган, прошел большой вечер бокса. Главным его событием стал объединительный бой в первом среднем весе (super welter) – до 69,85 кг. На ринг вышли 25-летняя американка Кларисса Шилдс и 34-летняя канадка Мари-Ив Дикер.
Ранее чемпионка мира по боксу вызвала на бой скандального блогера.
Почему это очень круто
Обе девушки до этого дня не знали горечи поражений. Мари-Ив выиграла 17 боев в профессионалах, но все – по очкам. Уроженка провинции Квебек владела поясом чемпионки мира по версии IBF.
Кларисса моложе, но успела дважды выиграть Олимпийские игры и три чемпионата мира среди любителей! В профи она собрала пояса всех четырех самых престижных организаций в среднем весе (до 72,57 кг), а затем опустилась категорией ниже. В 2020 году она захватила пояса WBO и WBC в первом среднем весе. Четвертый титул, WBA, оказался вакантным и также стоял на кону в родном городе Шилдс – Флинте.
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Трогательный жест
Перед поединком Кларисса показала публике свой наряд, в котором собиралась выйти на ринг. Он был посвящен памяти американской звезды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибшим в авиакатастрофе чуть более года назад.
Что произошло на ринге
К сожалению, равного поединка между непобедимыми чемпионками не получилось. Шилдс доминировала все 10 раундов, что вылилось в ее абсолютное преимущество на судейских записках всех трех служителей Фемиды – 100:90.
К чести Дикер, стоит заметить, что она выстояла, избежав нокаута.
Полное преимущество Клариссы показывает и статистика "файта".
Исторический момент
Но самое главное, что Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира. Причем – уже в двух весовых категориях! Ранее такого не удавалось совершить никому в мире бокса – ни среди женщин, ни среди мужчин.
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