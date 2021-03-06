Заруба года в женском боксе: американка Шилдс уничтожила канадку Дикер в чемпионском бою

Кларисса стала абсолютной чемпионкой мира во второй весовой категории

Сегодня утром по киевскому времени в американском городе Флинт, что в штате Мичиган, прошел большой вечер бокса. Главным его событием стал объединительный бой в первом среднем весе (super welter) – до 69,85 кг. На ринг вышли 25-летняя американка Кларисса Шилдс и 34-летняя канадка Мари-Ив Дикер.

Ранее чемпионка мира по боксу вызвала на бой скандального блогера.

Почему это очень круто

Обе девушки до этого дня не знали горечи поражений. Мари-Ив выиграла 17 боев в профессионалах, но все – по очкам. Уроженка провинции Квебек владела поясом чемпионки мира по версии IBF.

Кларисса моложе, но успела дважды выиграть Олимпийские игры и три чемпионата мира среди любителей! В профи она собрала пояса всех четырех самых престижных организаций в среднем весе (до 72,57 кг), а затем опустилась категорией ниже. В 2020 году она захватила пояса WBO и WBC в первом среднем весе. Четвертый титул, WBA, оказался вакантным и также стоял на кону в родном городе Шилдс – Флинте.

Узнавайте, как оригинально поздравить с 8 Марта.

Трогательный жест

Перед поединком Кларисса показала публике свой наряд, в котором собиралась выйти на ринг. Он был посвящен памяти американской звезды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибшим в авиакатастрофе чуть более года назад.

Что произошло на ринге

К сожалению, равного поединка между непобедимыми чемпионками не получилось. Шилдс доминировала все 10 раундов, что вылилось в ее абсолютное преимущество на судейских записках всех трех служителей Фемиды – 100:90.

К чести Дикер, стоит заметить, что она выстояла, избежав нокаута.

Полное преимущество Клариссы показывает и статистика "файта".

Исторический момент

Но самое главное, что Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира. Причем – уже в двух весовых категориях! Ранее такого не удавалось совершить никому в мире бокса – ни среди женщин, ни среди мужчин.

Читайте также: Секс, деньги и трава – ТОП-10 скандалов Майка Тайсона.

Смотрите, как жена Лионеля Месси занимается боксом:

Жена Месси Антонелла Роккуццо занимается боксом Видео: Instagram