"Заря" – "Десна": видеотрансляция центрального матча УПЛ

"Заря" и "Десна" – это та третья сила украинского футбола, которая в прошлом сезоне до последнего боролась за место в Лиге чемпионов. В субботу, 13 февраля, после зимнего перерыва эти команды откроют 14 тур УПЛ.

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Матч пройдет в Запорожье и начнется в 14:00. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка.

ОНЛАЙН "ЗАРЯ" – "ДЕСНА"

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Кто фаворит? В букмекерских конторах небольшой фаворит встречи луганский клуб. Котировки на победу "Зари" – 2.15, на ничью – 3.30, на победу "Десны" – 3.00. Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.

Что там в турнирной таблице? После первого круга УПЛ "Десна" идет на третьем месте – 23 очка. За ней сразу "Заря" – 20.