"Заря" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 14 марта, пройдет один из центральных матчей 18-го тура чемпионата Украины: в Запорожье на "Славутич Арене" луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЗАРЯ" – "ДИНАМО"

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"Динамо" является единоличным лидером чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на четыре очка. Киевляне проиграли в текущем сезоне лишь однажды – "горнякам" еще в прошлом году. После возобновления сезона "Динамо" одержало три победы и один раз сыграло вничью.

"Заря" располагается на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги отставая от "Шахтера" на четыре очка, но имеет матч в запасе. Луганчане имеют феноменальную серию из семи побед подряд в чемпионате, в том числе и над "Шахтером". А проигрывала "Заря" и вовсе еще во втором туре!

На прошлой неделе "Динамо" провело тяжелый матч в 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", уступив со счетом 0:2. Ответный матч состоится в ближайший четверг, поэтому времени на отдых у команды Мирчи Луческу нет.

В первом круге команды разошлись миром – 1:1. Зато два предыдущих матча завершились с одинаковым счетом 3:1 в пользу "Динамо". луганчане же в последний раз обыгрывали киевлян в декабре 2019 года.

Кстати, накануне поездки в Запорожье у Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо". Главный тренер киевлян оставил Миккеля Дуэлунда за бортом команды за пять минут до отправки на матч с "Зарей".

Букмекеры о матче "Заря" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 2.30, на ничью – 3.32, на победу "Зари" – 3.09.

Где смотреть матч "Заря" – "Динамо":

Матч "Заря" – "Динамо" покажут на канале УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.