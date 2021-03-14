"Заря" – "Динамо": прямая видеотрансляция матча

Смотрите поединок претендентов на чемпионский титул в Запорожье

В воскресенье, 14 марта, в Запорожье проходит центральный матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу. На "Славутич-Арене" "Заря", третья команда украинской Премьер-лиги, принимает лидера – киевское "Динамо". Начало поединка – в 17:00. Онлайн "Заря" – "Динамо" доступен на нашем сайте.

Прогноз комментатора на матч "Заря" – "Динамо"

ТРАНСЛЯЦИЯ "ЗАРЯ" – "ДИНАМО"

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Напомним, ранее стало известно, что у Мирчи Луческу вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо". Главный тренер киевлян оставил датчанина Миккеля Дуэлунда за бортом команды за 5 минут до отправки на матч с "Зарей".

"Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде. Со стороны Мирчи есть какая-то личная неприязнь, предвзятое отношение. Требую, чтобы Луческу извинился перед Миккелем", – заявил председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный.

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