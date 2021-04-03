Заря, несмотря на коронавирус в команде, выиграла во Львове

В субботнем матче 20-го тура УПЛ Заря на выезде обыграла аутсайдера чемпионата Украины Рух – 2:0. Победу команде Виктора Скрипника на "Арене Львов" принес дубль бывшего динамовца Артема Громова, который забил по голу в начале каждого из таймов.

Видео голов Артема Громова

Артем Громов / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Отметим, что последние десять минут матча с Рухом, уже ведя 2:0, Заря действовала в меньшинстве – за разговоры с арбитром вторую желтую карточку, а с ней и красную, получил Иванисеня.

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Добавим также, что Заря играла против Руха в ослабленном составе. Защитники луганчан Виталий Вернидуб и Денис Фаворов попали в лазарет из-за коронавируса.

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Благодаря этой победе Заря продолжает борьбу за попадание в ТОП-2 Премьер-лиги и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Луганчане занимают третье место, отставая от идущего вторым Шахтера на четыре очка.

До конца чемпионата командам остается сыграть по семь матчей.

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