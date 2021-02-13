"Заря" обыграла "Десну" в битве за "бронзу" Премьер-лиги: видео голов

Луганская "Заря" обыграла черниговскую "Десну" в матче двух претендентов на бронзовые медали чемпионата Украины. Команды встречались на заснеженном поле "Славутич-Арены" в Запорожье в рамках 14-го и первого после зимней паузы тура Премьер-лиги.

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Героем встречи стал нападающий луганчан Александр Гладкий, оформивший дубль. У гостей забитым мячом отметился Андрей Тотовицкий, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки.

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Отметим, что герой зимнего трансферного окна в Украине Шахаб Захеди сегодня дебютировал в составе "Зари", выйдя на замену во втором тайме, но отличиться не сумел.

"Заря" – "Десна" – 2:1

Голы: Гладкий (18, 61) – Тотовицкий (21)

"Заря": Василь, Вернидуб, Фаворов, Абу-Ханна, Назарина, Иванисеня, Кочергин, Цыганикс (Леовижилдо, 46), Хомченовский (Захеди, 60), Сайядманеш, Гладкий, Казаков (90+5)

"Десна": Паст, Конопля (Гитченко, 78), Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78), Огиря, Гуцуляк (Домбровский, 67), Билошевский (Картушов, 67), Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский.

Предупреждения: Имереков (51), Огиря (64), Конопля (77), Иванисеня (80), Калитвинцев (90), Будковский (90).