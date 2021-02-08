"Заря" подтвердила трансфер лучшего бомбардира чемпионата Украины

Луганская "Заря" на официальном сайте объявила о трансфере иранского нападающего Захеди Шахаба. Экс-футболист донецкого "Олимпика" подписал с луганчанами контракт сроком на четыре года. В новом клубе Шахаб получил девятый номер и уже внесен в заявку на весеннюю часть чемпионата Украины.
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В составе "Олимпика" Шахаб провел 34 игры, забил 14 мячей, восемь из которых – в текущем сезоне. Иранец делит первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата Украины с Виктором Цыганковым из "Динамо".
Еще в январе говорили, что Шахаба хочет купить португальский клуб. "Риу Аве" предлагал "Олимпику" 300 тысяч евро, но в итоге парень решил остаться в Украине.
Смотрите, как Захеди забивал за "Олимпик" в чемпионате Украины:
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