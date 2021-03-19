"Заря" собралась заработать миллионы на молодом легионере

Интересная история появилась сегодня на свет в украинском футболе. 19-летний иранский форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш попал в поле зрение клуба чемпионата Италии. При этом он с октября пребывает в аренде в луганской команде, а принадлежит "Фенербахче". Теперь между клубами возникли споры относительно талантливого парня.

Ранее Аллахьяр забил "Лестеру" в Лиге Европы.

Новость в своей передаче на YouTube-канале рассказал телеведущий Александр Денисов:

"История комичная. "Фенербахче" купил Аллахьяра и не успел его рассмотреть в игре из-за локдауна. Появился вариант с арендой в "Заре" до конца 2021 года с опцией выкупа за 2,5 миллиона. Тогда на игрока в Турции особо не рассчитывали. "Сказочность" ситуации в том, что "Заря" платит Аллахьяру всего 10 тысяч из всей его зарплаты, а "Фенербахче" – 20 тысяч. И сейчас к нему есть конкретный интерес от клуба Серии А, цена – в диапазоне 5-7 миллионов евро. Турки стали просить вернуть игрока, а "Заря" не собирается этого делать и думает его выкупить. Продать же форварда можна в 2-3 раза дороже".

Вспомним, как иранец забивал в чемпионате Украины:

При этом Денисов опроверг слухи о том, что Аллахьяра будто бы готов купить за 8 миллионов "Шахтер": "На сегодняшний день это не подтверждается". Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает его всего в 600 тысяч евро.

В составе украинского клуба Сайядманеш провел 15 матчей, забив 5 мячей. Ранее "Заря" разгромила "Львов", а Аллахьяр сделал дубль.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Верес" в Кубке Украины: