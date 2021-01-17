Защитник "Шахтера" бросил вызов Дудю

"Не всегда же Юра будет дуть", – написал Сергей Кривцов, блеснув своим очередным нефутбольным талантом

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов блеснул новым талантом. На программе у известного комментатора Виктора Вацко футболист выступил в роли ведущего: Кривцов задавал вопросы, а Вацко на них отвечал.

В частности, "горняк" поинтересовался, что бы его собеседник сказал Зеленскому, будь у него такая возможность.

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"Воспользовался случаем и запустил пилотную версию своей авторской передачи, – написал по этому поводу у себя в Instagram Сергей Кривцов. – Попробовал немного себя в роли интервьюера".

При этом Сергей Кривцов даже "замахнулся" на позиции популярного видеоблогера Юрия Дудя, добавив к своему посту: "Не всегда же ЮраБудетДутьДутьБудетЮра".

В комментариях под этим видео у Сергея Кривцова спросили, не думает ли он завести свой YouTube-канал, а в качестве соведущих взять к себе Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Ведь все трое – известные мастера поюморить.

Кривцов оставил вопрос без ответа. А вот Пятов отреагировал: "Уже ведем переговоры".

Кстати, ранее Пятов и Кривцов выступили в роли учителей физкультуры.

Отметим, что Кривцов известен как самый голосистый игрок украинского футбола. Смотрите, как защитник "Шахтера" исполняет песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

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