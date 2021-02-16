Защитника "Динамо" осмотрели польские врачи: что ждет Шабанова

В начале февраля стало известно, что из "Динамо" уходит игрок, принесший последний трофей до Луческу. Варшавская "Легия" была заинтересована в аренде защитника Артема Шабанова, которому при Мирче Луческу нечасто достается игровое время. А сегодня пришло подтверждение, что Шабанов точно продолжит карьеру в Польше.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" уже прошел медосмотр в "Легии". Как сообщает портал Legionisci, сторонам осталось уладить лишь некоторые формальности. В ближайшее время должна состояться презентация, на которой варшавский клуб официально объявит о трансфере 28-летнего украинца.

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Напомним, ранее Шабанова сватали в "Зарю", но, по неофициальным данным, киевляне отказались отдавать игрока в аренду, настаивая на полноценном трансфере, на который луганчане не согласились.

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Артем Шабанов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Позже сообщалось, что Шабанов мог перебраться в чемпионат Казахстана, но там ахнули от аппетитов украинского футболиста, якобы хотевшего получать 40 тысяч долларов в месяц.

Напомним, что в текущем сезоне защитник сыграл за "Динамо" всего два матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,5 млн евро. "Легия" сейчас идет на втором месте в Польше и отстает от "Погони" всего на два очка.

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