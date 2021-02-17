Защитника "Динамо" отдали до лета в польскую армию

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов продолжит свою карьеру в Польше. Новым клубом украинца стала варшавская "Легия". Армейцем Шабанов будет минимум до лета, настолько заключено арендное соглашение.

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"Легия" – лидер польского футбола. У команды 14 чемпионских титулов и 19 побед в Кубке Польши. В 1970 году клуб доходил до полуфинала Кубка чемпионов.

Интересно, что команда была создана в марте 1916 года, в самый разгар Первой мировой войны, при штабе командования Польских легионов неподалеку от местечка Маневичи на Волыни. Уже после войны ее возродили в Варшаве, как армейскую команду.

Артем Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года. С тех пор провел за киевскую команду 69 матчей, в которых забил 3 мяча, трижды став обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019, 2020) и выиграв Кубок страны в 2020 году.

Смотрите, как Шабанов забивал за "Динамо" в Лиге Европы:

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