"Здания захвачены и забаррикадированы – словно в Call of Duty": футболист – о Донецке

Аргентинский нападающий "Сельты" Факундо Феррейра, который с 2013-го по 2018 год принадлежал "Шахтеру" вспомнил начало войны в Донецке в 2014 году.

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"Мы тренировались на окраине города, там всегда был украинская полиция, а потом вдруг вместо нее появились люди с закрытыми лицами и автоматами. Когда я проходил мимо, они спросили у меня документы. Я сказал, чтобы меня пропустили: "Шахтер", "Шахтер". Так было до конца чемпионата, а когда мы уехали – все взорвалось", – рассказал Ферейра испанскому изданию AS

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Феррейра вспомнил, что в городе было много митингов: "Все правительственные здания были захвачены, забаррикадированы, везде провода, резиновые ленты. Я шел по улице один, это выглядело так, как будто игра в Call of Duty. В какой-то момент я испугался, но мне всегда говорили, что все в порядке".

"После предсезонки во Франции или Швейцарии нам нужно было вернуться в Украину, чтобы играть. Как раз в тот день в Донецк сбили пассажирский самолет, в котором все погибли. Тогда мы испугались, я решил не ехать в Киев. Я был во Франкфурте две недели, пока не организовали переход в "Ньюкасл", – вспомнил аргентинец

Факундо Феррейра в "Сельте" / Фото: Twitter

Напомним, что в начале февраля Факундо Феррейра разорвал контракт с "Бенфикой", но тут же устроился в "Сельте". 29-летний аргентинец, в свое время становившийся лучшим бомбардиром чемпионата Украины, заключил с испанским клубом соглашение до конца сезона.

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