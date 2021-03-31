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Зеленский с шарфиком пожелал удачи команде Шевченко перед матчем с Казахстаном

31 марта, 18:34

Александр Трикиша

Глава страны уже ждет начала матча Украина – Казахстан

Президент Украины Владимир Зеленский ждет победу сборной Украины над Казахстаном в сегодняшнем отборочном матче к ЧМ-2022. Об этом он сообщил на своей станице в Instagram, сопроводив комментарий селфи с шарфом национально команды. Смотреть Украина – Казахстан можно на нашем сайте.

Украина – Казахстан: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

"Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе, Украина!", – говорится в сообщении под фото.

Напомним, что мы проведем стрим матча Украина – Казахстан на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

Сборная Украины пока не может выиграть в отборе на ЧМ-2022. Два стартовых матча квалификации на мундиаль в Катаре команда Андрея Шевченко завершила с одинаковым счетом – 1:1.

Смотрите, как Украина играла в предыдущем матче против Финляндии:

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Владимир Зеленский Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана

Источник: Сегодня|Спорт

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