"Ж*па" для российского хоккея: РФ осталась без медалей на ЧМ (видео)

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Эдмонтоне завершился оглушительным провалом сборной России. После поражения в полуфинале от Канады 0:5 россияне в матче за третье место проиграли Финляндии 1:4 и остались вообще без медалей – впервые за четыре последних мировых первенства, с 2018 года.

Чемпионат мира (U-20). Матч за 3-е место

Финляндия – Россия – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Сафонов (Грошев) – 06:03

1:1 – Лунделль (Ниемела, Мантюкиви) – 25:05

2:1 – Петман (Виро, Хелениус) – 41:13

3:1 – Лунделль – 58:32 (пустые ворота)

4:1 – Парссинен (Пююхтия) – 59:47 (пустые ворота)

При этом молодежная сборная России впервые в своей истории потерпела поражение в матче за бронзовые медали. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), РФ восемь раз кряду выигрывала в поединках за третье место.

"Мы – нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться. Нужно извлечь уроки, двигаться дальше. Вижу большой потенциал", – заявил после фиаско на ЧМ-2021 тренер россиян Игорь Ларионов.

Это вызвало насмешки у болельщиков сборной России в Сети.

"Мы нация, которая позволяет вешать себе на уши всякую лапшу... У нас то прорывы, то советский атакующий хоккей... А на выходе одна ж*па", – этот комментарий слов Ларионова собрал больше всего лайков на портале "Чемпионат".

Отметим, что выиграла молодежный ЧМ по хоккею сборная США, одолевшая в финале Канаду 2:0.

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