"Жалею об одном": Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола

Бразилец выбросил белый флаг, признав, что он – уже не лучший бомбардир в истории

80-летний Пеле таки признал, что уже не он – лучший бомбардир в истории футбола. Напомним, после воскресного хет-трика в ворота "Кальяри" новым королем результативности всех времен себя объявил форвард "Ювентуса" Роналду. И легендарный бразилец с этим согласился, поздравив нового рекордсмена – Криштиану.

"Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет"

"Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет", – написал Пеле в Instagram

Отметим, что Роналду довел счет своих голов до 770. У Пеле – на три мяча меньше.

Ранее мы писали, что 80-летнему Пеле сделали прививку от коронавируса.С момента объявления пандемии он не покидает свой дом в Гуаруже, штат Сан-Пауло.

Также мы рассказывали, что в честь Пеле переименовали стадион "Маракана".