Жара вырубила теннисиста! 19-летний парень упал во время розыгрыша и не мог встать (видео)

Британец снялся с матча, который был для него дебютным в основной сетке ATP

Это в Украине март выдался холодным, а вот в Майами уже настоящая жара. Да такая, что теннисисты теряют сознание прямо на корте под палящим солнцем Флориды. Так, 19-летний Джек Дрейпер рухнул на землю прямо во время розыгрыша.

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В первом круге Miami Open в поединке против Михаила Кукушкина из Казахстана молодой британец Дрейпер из-за жары сначала вызывал врача, который слушал его и измерял давление, а затем и вовсе не удержался на ногах на сетболе. 316-й номер АТР потянулся за мячом и упал на корт, после чего к нему тут побежали дежурившие рядом медики.

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В итоге подающий надежды Джек досрочно завершил борьбу в матче, который был для него дебютным в основной сетке ATP.

Ранее теннисист слетел с катушек и угрожал убить судью, пока его не выгнали с корта. Дамир Джумхур даже не закончил первый сет на турнире в Акапулько.

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