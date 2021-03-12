Железная леди против Зверя: стало известно, когда и с кем подерется Марина Мороз

Единственная украинка в UFC Марина Мороз после годичной паузы возвращается в октагон. Наша спортсменка подписала контракт на бой 5 июня.

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Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Марины 10 побед, но есть и три поражения.

Свой последний бой украинка провела в мае прошлого года, когда победила Майру Буэно Силву. Теперь в Лас-Вегасе Мороз предстоит встретиться с Манон Фиоро по прозвищу Зверь. У француженки шесть побед и одно поражение в официальных боях.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать:

"Мне тогда даже воздухом страшно было питаться. Казалось, что сейчас подышу – и килограмм прибавится. Тренер тогда говорил, что я была сильно худая с ростом 172 см. Но у меня еще и кости тяжелые. И вот даже сейчас, когда я перешла в категорию 57 кг, он говорит: "Ты как на 52 выглядишь". Я такая высокая, сухенькая, мышцы маленькие, сбитенькие. Категория 57 кг намного лучше мне подходит. А раньше под бой я практически уничтожала свое тело".

Марина Мороз – о трудностях весовой категории Видео: Сегодня|Спорт