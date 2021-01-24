Жена Артема Кравца вынесла сор из избы и показала разборки: футболист зависим

Украинский футболист Артем Кравец в нынешнем сезоне довольно успешно играет за турецкий "Коньяспор". Правда, его команда после хорошего старта покотилась вниз в турнирной таблице и опустилась на 15-е место среди 21 коллектива Суперлиги. Сегодня Артем провел полный матч против "Антальяспор" (0:0). А вечером у него произошел неприятный разговор с супругой. И Анна Кравец решила поделиться частью его в соцсетях.

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На своей страничке в Instagram супруга нападающего захотела показать "разборки" с Артемом. Это видео стало ее ответом на вопрос футболиста: "Слышишь, что ты недовольная? Я ж не возмущался, когда ты мне..." На ролике, снятом, похоже, в аэропорту, девушка показала видеоигру-"стрелялку" на экране смартфона мужа. "И так 24/7", – со смайликами подписала Анна.

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram

Напомним, в прошлом году пара расставалась и собиралась разводиться. Но не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась. В декабре Артем Кравец поздравил жену с днем рождения яркими фотографиями.

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Смотрите подборку кадров Анны с интересной информацией о паре:

В начале года Кравец уничтожил "Галатасарай" в Турции.