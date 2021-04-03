Жена бывшего футболиста сборной поделилась постельным фото с мужем

Актриса и модель Виктория Кобленко поделилась пикантным снимком из личной жизни – она в постели со своим мужем, бывшим футболистом сборной Украины Евгением Левченко. Правда, супруги при этом одеты как на парад. Она в платье, он в костюме.
"Субботний вечер. Да, вот как мы лежим в собственной постели", – подписала это фото в Instagram Виктория Кобленко
Отметим, что Евгения Левченко на этом фото многие подписчики Виктории Кобленко назвали Джеймсом Бондом.
Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Нидерландах. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, который в свое время был звездой шоу "Холостяк", сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.
Красотка довольно часто выкладывает откровенные фото. Например, недавно Виктория показала боди, под которым видно все.
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