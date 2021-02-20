Жена динамовца в прозрачном платье: все испортил бокал

Алине Буяльской захотелось похвастаться нарядом с просвечивающимся бюстом. Но не сложилось

Жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, который на неделе отметился шикарным голом в ворота "Брюгге", в эффектном черном мини-платье выбралась на светское мероприятие. Да вот незадача! Продемонстрировать все свои прелести подписчикам ей не удалось. Сама же закрыла бокалом прозрачную вставку на бюсте.

"Бокал всю фотку испортил", – в шутку расстроилась по этому поводу Алина Буяльская у себя в Instagram

Хотя подписчики с Алиной не согласились, отметив: "Такую фотку ничего не испортит".

Правда, тут же красотка похвасталась другим снимком, где она в том же платье, но уже без бокала – зато в объятиях супруга, Виталия Буяльского. При этом задорно улыбается.

"В этом фото вся я", – написала жена полузащитника "Динамо"

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Добавим, что Виталий Буяльский не только не запрещает жене публиковать иногда откровенные снимки в соцсетях, но и сам ей в этом помогает. Например, во время отпуска на Мальдивах динамовец заснял супругу в душе, а она выложила видео в Instagram.

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