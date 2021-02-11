Жена Икера Касильяса госпитализирована после рецидива рака

На следующей неделе она сможет вернуться к нормальной жизни

Супруга знаменитого испанского вратаря Икера Касильяса Сара Карбонеро несколько дней назад была госпитализирована в клинику в Мадрид после рецидива злокачественного рака яичников, диагностированного у нее два года назад.

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Вчера вечером Карбонеро перенесла операцию, ее состояние улучшается. Если все пойдет по плану, ожидается, что на следующей неделе она сможет вернуться к нормальной жизни.

Впрочем, источники, близкие к журналистке сообщили, что перенесенная ею операция связана не с рецидивом рака, а с другим проблемами со здоровьем, сообщает elperiodico.com.

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Напомним, что ее муж Икер Касильяс вынужден был завершить карьеру после сердечного приступа. За свою карьеру Касильяс с "Реалом" пять раз становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и четырежды – Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА, по одному разу – Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе "Порту" дважды становился чемпионом Португалии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и побеждал на чемпионате мира-2010.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):