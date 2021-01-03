Версія українською
$ 28,4
34,85

Жена Малиновского отреагировала на "переход" футболиста в Брюгге и показала дочку

3 января, 10:58

Андрей Фоменко

Украинский полузащитник остается в итальянской "Аталанте"

В ожидании зимнего трансферного окна СМИ начали сватать футболистов в другие клубы. Среди них мелькают и фамилии украинцев. Например, Цыганкова предложили "Милану" за крупную сумму. Говорят и о возможном переходе Романа Яремчука из "Гента" в "Рому".

В бельгийской прессе появилась информация о сильном желании "Брюгге" заполучить в свои ряды украинца Руслана Малиновского. Мол, он не является игроком основного состава итальянской "Аталанты". Напомним, до лета 2019 года полузащитник выступал за "Генк", с которым стал чемпионом страны. Опровергнуть слухи решился не сам футболист, а его жена. "Успокойтесь, это неправда", – написала Роксана в Instagram.

Сам же игрок опубликовал в соцсетях свою фотографию в форме команды из Бергамо, сообщил о готовности к матчу "Аталанта" – "Сассуоло". Начнется он сегодня в 16:00.

А вот Роксана Малиновская показала еще одно фото с дочерью – в красных нарядах у домашней елки.

Читайте также о том, что жена Реброва захотела от него дочку: ни за что не догадаетесь зачем.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Аталанту" в чемпионате Италии:

Новости на эту же тему:
переход реакция футбол Аталанта Руслан Малиновский Брюгге Роксана Малиновская

Реклама

Новости партнеров

Сын Корбана погиб в аварии: что произошло?
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД