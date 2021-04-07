Жена Малиновского вернулась с Мальдив. ТОП-3 фото красотки с отдыха

Роксана уже в Бергамо. Какими снимками запомнилось ее пребывание в теплых краях

Жена Руслана Малиновского, признанного лучшим игроком месяца в Аталанте, попрощалась с Мальдивами снимком, на котором ее не узнать. Виной тому – стильные очки, за которыми спрятала свой взгляд Роксана.

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"Оливия еще не поняла, куда делся наш остров, жара, океан, рыбки и кокосики. Но как же она рада оказаться снова дома. Бегает счастливая по комнатам, играет в свои игрушки, все рассматривает", – написала в Instagram уже по возвращении в Бергамо со своей годовалой дочуркой Роксана Малиновская

ТОП-3 фото Малиновской на Мальдивах

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Напомним, ранее Роксана Малиновская посетовала, что на Мальдивах недешево. За шампанское с нее пытались "содрать" 55 долларов.

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